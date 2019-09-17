Хабиб отправил $100 тысяч с продажи футболки Пуарье на благотворительность

Вырученные средства отправятся в благотворительный фонд американского спортсмена.

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал подробности о продаже футболки своего соперника по последнему бою. За неё Орёл выручил серьёзную сумму, которую, как и обещал, отправил в благотворительный фонд. Деньги уйдут в фонд Пуарье на покупку воды для детей в Африке.

— Футболку Пуарье я продал за 100 тысяч долларов, но покупатель не захотел предавать своё имя огласке. Очень радует, что эти деньги уйдут нуждающимся людям, — написал Нурмагомедов.

Прошлой осенью после победы в чемпионском бою над Конором Макгрегором российский боец посетил Нигерию, где помог местным жителям починить водяную скважину, а после поединка 7 сентября с Дастином Пуарье Нурмагомедов заявил, что продаст подаренную ему футболку соперника, а деньги отправит в благотворительный фонд.