Кадыров: Кокорину и Мамаеву теперь придётся много трудиться, но им это под силу

Глава Чеченской Республики высказался о выходе Кокорина и Мамаева на свободу по УДО.

Рамзан Кадыров поддержал решение "Зенита" о продлении трудового контракта.

— Петербургский футбольный клуб "Зенит" открыл двери перед Александром Кокориным. С ним подписан контракт. Скажу сразу, я это решение одобряю, — написал он у себя в телеграме.

Также Кадыров считает нужным дать шанс футболистам стать полезными футболу.

— Александр Кокорин и Павел Мамаев по закону ответили за содеянное. Теперь нужно дать им возможность вернуться в общество, стать полезными отечественному футболу и радовать болельщиков. Для этого придётся много трудиться, но ребятам это под силу, — заключил он.

"Прячьтесь кто может". Реакция Сети на освобождение Кокорина и Мамаева