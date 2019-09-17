Кадыров: Кокорину и Мамаеву теперь придётся много трудиться, но им это под силу

Рамзан Кадыров поддержал решение "Зенита" о продлении трудового контракта.
— Петербургский футбольный клуб "Зенит" открыл двери перед Александром Кокориным. С ним подписан контракт. Скажу сразу, я это решение одобряю, — написал он у себя в телеграме.
Также Кадыров считает нужным дать шанс футболистам стать полезными футболу.
— Александр Кокорин и Павел Мамаев по закону ответили за содеянное. Теперь нужно дать им возможность вернуться в общество, стать полезными отечественному футболу и радовать болельщиков. Для этого придётся много трудиться, но ребятам это под силу, — заключил он.
"Прячьтесь кто может". Реакция Сети на освобождение Кокорина и Мамаева