Ловчев: Мамаеву будет сложно найти работу, всем известен его характер

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Евгений Ловчев прокомментировал выход Кокорина и Мамаева по УДО.

Эксперт Евгений Ловчев считает, что Мамаеву будет легче вернуться в футбол, чем Кокорину.

— Считаю, что Мамаеву будет проще вернуться на прежний игровой уровень. Он полузащитник: здесь важна физическая подготовка и умение играть в пас. Всё это вернуть не так сложно, а вот от Кокорина требуются голы. А это уже гораздо сложнее, — сказал он "Советскому спорту". — Но Мамаеву будет сложнее найти работу. Всем известен его характер, определённый шлейф за ним тянется. Но, думаю, спрос на него есть.

Напомним, что сегодня Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО и уже успели продемонстрировать первое селфи.

"Прячьтесь кто может". Реакция Сети на освобождение Кокорина и Мамаева