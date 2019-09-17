"Зенит" стартовал в Лиге чемпионов с боевой ничьей

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Фото © Frederic Chambert / Imago images / PanoramiC / TASS

Команда Сергея Семака разошлась миром с французским "Лионом" в первом матче группового этапа Лиги чемпионов — 1:1.

Счёт в матче открыл иранский форвард "Зенита" Сердар Азмун, которому пас отдал Артём Дзюба. Дался гол легионеру непросто: до этого он дважды лежал на поле из-за травмы.

Правда радость сине-бело-голубых была недолгой. В начале второго тайма Азмун всё-такие был заменён на Магомеда Оздоева. И начал матч россиянин с неприятного столкновения с одним из лидеров "Лиона" Мемфисом Депаем, которого он жёстко задел ногой. Как итог — пенальти. Пробивал 11-метровый сам Депай. Удар получился настолько мощный, что Лунёв, уже тянувшийся к мячу, не смог его поймать.

Голов в этой встрече больше не было. Судья зафиксировал ничью — 1:1. Таким образом, команды заработали по одному очку.

Следом свой матч проведут другие участники группы G — "Бенфика" (Португалия) и "РБ Лейпциг" (Германия).

Лига чемпионов. Групповой этап.

"Лион" — "Зенит" — 1:1.

Голы: Азмун 41' (0:1), Депай 50' (1:1).

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