"Зенит" стартовал в Лиге чемпионов с боевой ничьей

Команда Сергея Семака разошлась миром с французским "Лионом" в первом матче группового этапа Лиги чемпионов — 1:1.

Счёт в матче открыл иранский форвард "Зенита" Сердар Азмун, которому пас отдал Артём Дзюба. Дался гол легионеру непросто: до этого он дважды лежал на поле из-за травмы.

Вот так Азмун забил первый гол наших клубов на групповом этапе ЛЧ. Какая стеночка с Дзюбой 🤩



Ждем еще более крутой второй тайм от «Зенита»:https://t.co/KzIkiphKFK#ЛионЗенит pic.twitter.com/XFNemhlsVL — Матч ТВ (@MatchTV) September 17, 2019

Правда радость сине-бело-голубых была недолгой. В начале второго тайма Азмун всё-такие был заменён на Магомеда Оздоева. И начал матч россиянин с неприятного столкновения с одним из лидеров "Лиона" Мемфисом Депаем, которого он жёстко задел ногой. Как итог — пенальти. Пробивал 11-метровый сам Депай. Удар получился настолько мощный, что Лунёв, уже тянувшийся к мячу, не смог его поймать.

Вот так Азмун забил первый гол наших клубов на групповом этапе ЛЧ. Какая стеночка с Дзюбой 🤩



Ждем еще более крутой второй тайм от «Зенита»:https://t.co/KzIkiphKFK#ЛионЗенит pic.twitter.com/XFNemhlsVL — Матч ТВ (@MatchTV) September 17, 2019

Голов в этой встрече больше не было. Судья зафиксировал ничью — 1:1. Таким образом, команды заработали по одному очку.

Следом свой матч проведут другие участники группы G — "Бенфика" (Португалия) и "РБ Лейпциг" (Германия).

Лига чемпионов. Групповой этап.

"Лион" — "Зенит" — 1:1.

Голы: Азмун 41' (0:1), Депай 50' (1:1).