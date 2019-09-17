СКА с минимальным счётом победил на выезде "Сочи"

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Единственную шайбу в составе петербургских армейцев забросил финский нападающий Йори Лехтеря.

Санкт-петербургский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на выезде со счётом 1:0 одержал победу над ХК "Сочи". Автором единственного гола, забитого в первом периоде, стал финский легионер армейцев Йори Лехтеря.

Следующий матч СКА (19 сентября) проведёт в Москве. Соперником команды Алексея Кудашова будет столичное "Динамо".

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Сочи" — СКА — 0:1

"Барыс" — "Спартак" — 3:0

"Автомобилист" — "Авангард" — 3:2 ОТ

"Салават Юлаев" — "Куньлунь РС" — 3:2

"Торпедо" — "Нефтехимик" — 3:0

"Динамо" М — "Адмирал" — 4:2

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