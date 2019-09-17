СКА с минимальным счётом победил на выезде "Сочи"

Санкт-петербургский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на выезде со счётом 1:0 одержал победу над ХК "Сочи". Автором единственного гола, забитого в первом периоде, стал финский легионер армейцев Йори Лехтеря.
Следующий матч СКА (19 сентября) проведёт в Москве. Соперником команды Алексея Кудашова будет столичное "Динамо".
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Сочи" — СКА — 0:1
"Барыс" — "Спартак" — 3:0
"Автомобилист" — "Авангард" — 3:2 ОТ
"Салават Юлаев" — "Куньлунь РС" — 3:2
"Торпедо" — "Нефтехимик" — 3:0
"Динамо" М — "Адмирал" — 4:2