Черышев после победы "Валенсии" над "Челси" показал фото из раздевалки

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"Летучие мыши" начали своё выступление в Лиге чемпионов с победы над лондонским клубом (1:0).

Денис Черышев опубликовал фотографию из раздевалки после матча "Валенсия" — "Челси", подписав её коротко: "Семья".

Отметим, что игрок сборной России вышел в стартовом составе и был заменён на 92-й минуте встречи.

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