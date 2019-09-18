Роналду признался, что в детстве бесплатно выпрашивал бургеры

Лидер сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду признался, что в детстве выпрашивал бесплатные бургеры.
— Когда мне было 11–12 лет, у нашей семьи не было денег. Мы с другими воспитанниками "Спортинга" жили вместе. И поздно вечером мы становились очень голодными. Рядом с нашим стадионом был "Макдоналдс", куда мы приходили и спрашивали оставшиеся бургеры, — сказал он в интервью The Sun. — Там работали женщина Эдна и две девушки. Я их потом так и не смог разыскать. Буду рад, если благодаря этому интервью я найду их и смогу пригласить на ужин, чтобы вернуть долг.