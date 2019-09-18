Когда уволят Кононова?

"Спартак" проиграл три последних матча, параллельно вылетев из Лиги Европы, и теперь разговоры о возможной отставке главного тренера Олега Кононова вспыхнули с новой силой. Кажется, уже всем очевидно, что наставник не продержится долго, но вопрос в том, когда именно его уволят?

Через пару недель

В ближайшее время календарь у "Спартака" непростой. Во-первых, старт в Кубке России матчем с "КАМАЗом", во-вторых — игры с "Краснодаром" и "Локомотивом" в чемпионате России. Если Олег Георгиевич не выдержит этот экзамен, то его почти наверняка отправят восвояси.

Кто же может в такой ситуации оперативно занять пост главного тренера? У кого уже есть опыт принятия команды на ходу и построения из неё чемпионской машины? Кого болельщики "Спартака" обожают настолько, что до сих пор поют ему песни? A tutti! Avanti! Massimo Carrera!

Экс-главный тренер "Спартака" совсем недавно был замечен в Москве. И хотя изначальная цель визита Массимо Карреры была совсем другой, но почему бы руководству клуба не провести с ним переговоры?

Зимой 2019 года

После поражения от "Урала" в СМИ уже появилась информация о том, что Кононов самостоятельно подал в отставку. Однако владелец клуба Леонид Федун якобы её не принял. Затем спартаковский биг босс всё это опроверг и выступил с заявлением, в котором чётко дал понять, что времени у Кононова достаточно: его точно не будут увольнять до декабря.

Если же к декабрю Кононов так и не заставит "Спартак" играть в свой лучший футбол, то его наверняка отправят в отставку. Ждать дальше уже просто нет смысла, ведь наставник будет у руля красно-белого клуба уже больше года. Кто может прийти ему на смену в тот момент? Возможно, наставник с мировым именем, которому необходим как раз промежуток времени, чтобы его убедили приехать работать в Москву?

Венгер может сменить Кононова в "Спартаке"

Слухи о том, что гендиректор "Спартака" Томас Цорн отправился на переговоры с Арсеном Венгером, появились вчера. Инсайдеры называют эту встречу "прощупыванием почвы", и в диалоге с таким опытным и известным специалистом нужен как раз именно такой подход. То есть если верить словам Федуна и интерпретировать их определённым образом, то у Кононова есть два с лишним месяца, чтобы доказать свою необходимость клубу, а у Цорна — два с лишним месяца, чтобы договориться с Венгером или другим именитым тренером.

Летом 2020 года

Интересный факт: за всю карьеру Олега Кононова ни разу не увольняли! Из львовских "Карпат" он ушёл в отставку сам, из "Севастополя" его забрали на повышение в "Краснодар", затем наставник ещё дважды покидал должности самостоятельно, пока не заслужил приглашение в "Спартак". Такой факт из биографии тренера говорит о том, что если он и покинет красно-белый клуб, то сделает это самостоятельно.

Как мы знаем, контракт Кононова со "Спартаком" истекает летом 2020 года. Разрывать его досрочно для Олега Георгиевича не имеет никакого смысла: зачем терять зарплату, бонусы, да и вообще самую знаковую должность в своей карьере? А вот вариант развития событий, при котором с тренером просто не продлят соглашение, выглядит вполне реальным.

Летом 2020 года как раз завершится чемпионат Европы по футболу, и главный тренер сборной России, которого давно и активно сватают в "Спартак", как раз может освободиться. Кажется, что этот сценарий наиболее вероятен и, скорее всего, уже скоро претворится в жизнь.