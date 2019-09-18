Умер неизлечимо больной экс-игрок "Зенита" Риксен

Информацию подтвердила пресс-служба петербургского клуба. Фернандо Риксену было 43 года.

Стало известно, что в возрасте 43 лет скончался футболист Фернандо Риксен. Последние годы он боролся с боковым амиотрофическим склерозом. Это заболевание центральной нервной системы, приводящее к параличам и атрофии мышц.

Сегодня утром не стало Фернандо Риксена.



«Зенит» выражает глубокие соболезнования родным и близким экс-футболиста сине-бело-голубых. pic.twitter.com/MyFoI6CbEF — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) September 18, 2019

В разные годы он играл в "Рейнджерсе", "Фортуне", АЗ. С 2006 по 2009 год защищал цвета петербургского "Зенита".