Умер неизлечимо больной экс-игрок "Зенита" Риксен

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Информацию подтвердила пресс-служба петербургского клуба. Фернандо Риксену было 43 года.

Стало известно, что в возрасте 43 лет скончался футболист Фернандо Риксен. Последние годы он боролся с боковым амиотрофическим склерозом. Это заболевание центральной нервной системы, приводящее к параличам и атрофии мышц.

В разные годы он играл в "Рейнджерсе", "Фортуне", АЗ. С 2006 по 2009 год защищал цвета петербургского "Зенита".

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