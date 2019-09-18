Выиграл с "Зенитом" главные трофеи, а потом заболел, как Хокинг. Памяти Риксена

Совсем недавно Фернандо Риксен устроил прощальную встречу. К тому моменту он уже потерял возможность говорить.

Фернандо Риксен знаком российским футбольным фанатам по выступлению в "Зените". Голландский полузащитник защищал сине-бело-голубые цвета, пожалуй, в лучший период клуба, когда были выиграны Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА, чемпионат России и Кубок страны.

В "Зенит" его пригласил Дик Адвокат. Сначала была аренда, а потом — полноценный контракт. Когда российский клуб покинул голландский специалист, Риксен тоже не задержался в команде.

В России он известен и своим взрывным характером. Риксен даже дрался с Андреем Канчельскисом и Владиславом Радимовым. Также он много выпивал...

На протяжении всей моей карьеры у меня были проблемы с алкоголем. Когда я начинаю пить, остановиться уже трудно. Пью до тех пор, пока стою на ногах. Не скрывал это никогда. Многие даже думают, что, если бы не выпивка, я добился бы гораздо большего Фернандо Риксен

После "Зенита" он вернулся на родину, в Нидерланды, где играл до 2013 года, пока ему не поставили страшный диагноз — боковой амиотрофический склероз, в народе называемый болезнь Хокинга.

Болезнь прогрессировала медленно, но заметно. Два года назад "Зенит" даже помог ему финансово. Ведь затраты на лечение были дорогостоящими. Сам Фернандо не прятался от камер и регулярно посещал футбольные матчи, передвигаясь на инвалидном кресле.

Он не падает духом. Иногда положишь рядом с ним что-то, а он говорит: "Ты не переживай, я не возьму". Или говорю ему: "Фернандо, я пойду в душ". А он в ответ сообщает: "Знаешь, а я лучше полежу" Жена Риксена Вероника

Весной прошлого года стало известно, что он потерял способность говорить, но общался при помощи специального устройства, генерирующего речь. Летом этого года устроил прощальный вечер, куда пришли многие болельщики и друзья. После этого он решил прекратить свою публичную жизнь и в спокойствии дожить отведённое ему время...

Сегодня утром, 18 сентября, он умер. Ему было всего 43 года.