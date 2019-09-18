Роналду: Заслуживаю обойти Месси по "Золотым мячам"

По мнению португальца, он должен получить шесть, семь или восемь подобных наград.

Португальский футболист Криштиану Роналду оценил собственный вклад в футбол и заявил, что достоин получить ещё несколько "Золотых мячей" как лучший игрок мира. По мнению форварда "Ювентуса", по этому показателю он должен опередить главного соперника — Лионеля Месси.

— "Золотые мячи". Я бы хотел этого, и, думаю, я этого заслуживаю. Месси — выдающийся игрок, он вошёл в историю футбола, но, считаю, я должен получить шесть, семь или восемь "Золотых мячей", чтобы превзойти его. Уверен, я вошёл в историю футбола, учитывая всё, что сделал, и я продолжаю делать это. Знаю, что останусь в истории футбола как один из лучших за всё время, — сказал Роналду изданию Daily Mirror.

В настоящее время у Роналду и Месси по пять "Золотых мячей". Вручение очередной награды лучшему игроку мира состоится в декабре 2019 года. Фаворитом в борьбе за награду, по мнению букмекеров, является голландец Вирджил ван Дейк.