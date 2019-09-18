Соперник "Зенита" стал самой щедрой командой Лиги чемпионов

Согласно статистике, последние шесть домашних матчей "Лиона" завершаются одним и тем же исходом.

Французский "Лион" установил рекорд Лиги чемпионов после игры с питерским "Зенитом". Однако достижением со знаком плюс его вряд ли можно назвать. Дело в том, что эта ничья (1:1) стала для французов шестой подряд в домашних матчах Лиги чемпионов. Прежде команды на протяжении таких серий игр обязательно или побеждали, или уступали, а "Лион" остаётся самой компромиссной командой, щедро раздавая очки всем, кто приезжает на их стадион, будь то "Барселона" или "Зенит".

6 - Lyon have drawn each of their last six UEFA Champions League home games; a record for a team in the competition. Generous. pic.twitter.com/LVBxrBU2ns — OptaJean (@OptaJean) September 17, 2019

В прошлом сезоне "Лион" вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, успев к тому моменту четырежды подряд сыграть вничью в домашних матчах.

В этом розыгрыше турнира французы делят второе место в группе с "Зенитом", возглавляет квартет немецкий "Лейпциг", а замыкает португальская "Бенфика".