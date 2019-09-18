Шарапова: Считаю своим домом США

Прославленная российская теннисистка отметила, что ценит свои корни и российскую культуру.

Теннисистка Мария Шарапова призналась: несмотря на то что большую часть своей жизни живёт в США, у неё остаётся российский паспорт.

— Я переехала в США, когда мне было семь лет, чтобы развить свой талант и играть в теннис. С годами я приобрела здесь друзей и теперь считаю США своим домом. Однако основа воспитания у меня русская. Я ценю свои корни и культуру, — призналась в интервью Шарапова. — У меня до сих пор российский паспорт и зелёная карта США. Мне приходится очень часто получать визы.

Также теннисистка призналась, что многие её родственники живут в Сочи, с ними она поддерживает тесную связь.