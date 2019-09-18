Хоккеист "Витязя" забил курьёзный гол, стоя на точке вбрасывания

"Богатыри" одержали шестую победу в чемпионате, уверенно переиграв дома "Северсталь".

Подольский "Витязь" на домашнем льду со счётом 4:1 выиграл у череповецкой "Северстали" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Дубль и результативная передача в составе победителей на счету чешского защитника Якуба Ержабека.

По одной шайбе забросили нападающие Александр Сёмин и Данила Моисеев. Причём последний сделал это, стоя на вбрасывании в зоне "Северстали". Стоило только хоккеистам скрестить клюшки, как шайба невообразимым образом оказалась в воротах "Северстали". Вратарь гостей Владислав Подъяпольский попросту не был готов к такому повороту событий.

"Северсталь" смогла ответить только точным попаданием Юрия Трубачёва.

"Витязь" одерживает шестую победу в регулярном чемпионате и, набрав 12 очков, поднимается на первое место в Западной конференции, обойдя ЦСКА и СКА.

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