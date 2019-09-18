Хоккеист "Витязя" забил курьёзный гол, стоя на точке вбрасывания

Подольский "Витязь" на домашнем льду со счётом 4:1 выиграл у череповецкой "Северстали" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Дубль и результативная передача в составе победителей на счету чешского защитника Якуба Ержабека.
По одной шайбе забросили нападающие Александр Сёмин и Данила Моисеев. Причём последний сделал это, стоя на вбрасывании в зоне "Северстали". Стоило только хоккеистам скрестить клюшки, как шайба невообразимым образом оказалась в воротах "Северстали". Вратарь гостей Владислав Подъяпольский попросту не был готов к такому повороту событий.
"Северсталь" смогла ответить только точным попаданием Юрия Трубачёва.
"Витязь" одерживает шестую победу в регулярном чемпионате и, набрав 12 очков, поднимается на первое место в Западной конференции, обойдя ЦСКА и СКА.
КХЛ. Регулярный чемпионат
- "Витязь" — "Северсталь" — 4:1
- "Сибирь" — "Трактор" — 1:2 ОТ
- "Динамо" Мн — "Амур" — 1:0 ОТ
- "Динамо" Р — "Локомотив" — 2:3