"Локомотив" сенсационно обыграл первого соперника по группе смерти в ЛЧ

Железнодорожники уверенно переиграли леверкузенский "Байер" и уже набрали столько же очков, сколько и в прошлом розыгрыше турнира.

"Локомотив" подошёл к своему дебютному матчу в этой Лиге чемпионов в разобранном состоянии. Без братьев Миранчуков, Фарфана и Кверквелии Юрия Сёмину пришлось изобретать удививший всех стартовый состав, и это сработало уже в первом тайме. Высокий прессинг привёл к отбору и рывку Гжегожа Крыховяка, который закончился забитым голом — 1:0 в пользу железнодорожников.

Вот так «Локо» вышел вперед. Крыховяк забил первый гол москвичей в группе



Тем временем уже 1:1:https://t.co/bYwec8xjqf#БайерЛоко pic.twitter.com/CzM4prnvlj — Матч ТВ (@MatchTV) September 18, 2019

Меньше чем через десять минут "Локо" забил снова, но на этот раз, к сожалению, в свои ворота. Мяч после удара Арангиса угодил в ногу Бенедикта Хёведеса, и Гильерме оказался не готов к такому рикошету — 1:1.

📹 Автогол Бенедикта Хёведеса на 25-й минуте встречи #БайерЛоко



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Однако последнее слово в первом тайме в итоге всё же осталось за "Локомотивом". Дмитрия Баринов подкараулил ошибку голкипера "Байера" и первым же касанием отправил мяч в опустевшие ворота — 2:1 в пользу российского клуба.

Во втором тайме главный тренер "Байера" Петер Бос решил встряхнуть команду заменами, и это сработало в части давления. Леверкузенцы стали активнее играть в атаке, однако стопроцентных моментов для взятия ворот не создавали.

В итоге "Локомотив" выстоял и одержал первую победу в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Первый соперник по группе смерти обыгран, впереди ещё "Ювентус" и "Атлетико".

Лига чемпионов, группа D.

Первый тур.

"Байер" — "Локомотив" — 1:2.

Голы: Крыховяк 16' (0:1), Хёведес 25' (1:1, автогол), Баринов 37' (1:2).