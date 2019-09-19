Сёмин: Как после такого матча играть в 11:30? В это время только завтракают!

Главный тренер московского "Локомотива" на послематчевой пресс-конференции затронул тему сложного календаря.

Наставник "железнодорожников" возмутился сложным графиком своей команды, у которой через два дня на третий матч с "Оренбургом". Причём начало встречи — в 11:30 мск.

— Можно хоть что говорить, но это уже 301-я "случайная" победа. Давайте лучше уделим внимание календарю, — начал главный тренер "Локомотива". — Как после такого матча играть на синтетике в Оренбурге в 11:30 утра? В футбол вообще играют в такое время? В это время только завтракают! Нам же ещё долететь надо.

Также Сёмин поблагодарил команду за игру.

— Сегодня главные действующие лица — это футболисты. Хочу сказать им большое спасибо! Они сыграли очень дисциплинированно и чётко представили свою работу. Именно поэтому и победили, — отметил специалист.

Также историческую победу над "Байером" прокомментировал автор победного гола Дмитрий Баринов.