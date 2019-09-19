Кожевников: Обегать в КХЛ умеют, а вот обыграть соперника не все могут

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился с Лайфом мыслями о старте 12-го чемпионата КХЛ.

Прославленный хоккеист считает, что за счёт уменьшения размеров площадки уровень команд в Континентальной хоккейной лиге стал выравниваться, но, несмотря на это, проблем в нашем хоккее меньше не стало.

— Сейчас, конечно, ещё рано делать какие-то масштабные выводы. Слишком мало времени прошло со старта регулярного чемпионата. Командам нужно сыграть игр 15, чтобы была более-менее ясна картина происходящего. Сейчас же, после 5–7 проведённых матчей, мне отчётливо видно, что средний уровень между командами выравнивается. Это происходит по нескольким причинам. Во-первых, размер площадок уменьшился, а это совершенно другая игра, другая тактика, к которой нужно привыкнуть и научиться в неё играть. Только вот жаль, что изменения произошли не в одном стиле и сейчас мы имеем три варианта льда: европейский, финский и канадский. По большому счёту ребята только учатся играть на уменьшенных площадках. Отсюда мы можем наблюдать множество стыков. Обегать у нас умеют, а вот обыграть соперника — далеко не все могут. Это проблемы наших школ. Во-вторых, технарей в лиге становится всё меньше. Молодёжь уезжает в Канаду и Америку. Там им дают играть, а у нас, к сожалению, в молодых никто не верит. Посмотрите, сколько их там сейчас. В 15 лет убегают и не собираются возвращаться.

Кожевников отметил, что ему симпатична игра череповецкой "Северстали", а вот магнитогорский "Металлург" специалиста разочаровал.

— На старте регулярного чемпионата радует "Северсталь". Главный тренер Андрей Разин поставил неплохую игру молодой команде. Он хорошо поработал с ребятами в межсезонье. Не знаю, что дальше будет, но пока они мне симпатичны. Есть команды, которые бегут, давят, а есть те, которые тактически грамотно играют. Хорошо, что такие команды, как "Северсталь", появляются у нас. На них приятно смотреть.

— Разочаровал "Металлург". Да, сейчас вот уволили Яндача, но вот вопрос: откуда он вообще там появился? За какие такие заслуги? Что он такого совершил, чтобы его приглашать главным тренером такой элитной команды? Это было понятно и до старта регулярки, что у магнитогорцев могут возникнуть проблемы. И они возникли. Пришлось чеха уволить. Посмотрите на состав "Магнитки". Да там по именам одна из сильнейших оборон в лиге. Да и в целом состав очень даже приличный. Новому главному тренеру Воробьёву сейчас придётся очень постараться, чтобы выправить ситуацию. Команда физически попросту не готова, её надо встряхнуть. Посмотрим, что у него получится. Здесь нужно время.

По мнению двукратного олимпийского чемпиона, у обладателя Кубка Гагарина — ЦСКА — есть проблемы и они связаны не с игрой команды.

— У ЦСКА, на мой взгляд, проблемы с мотивацией. Естественно, что после победы в Кубке Гагарина эмоционально немного по-другому входишь в новый чемпионат. Им сейчас нужно в этом направлении поработать, в остальном у них полный порядок. По игре видно, что они играют так же: бегут, душат и, когда надо, добавляют, — сказал эксперт Лайфу.