Кокорин устроил вип-банкет на 73 тысячи рублей после выхода из колонии

После встречи с друзьями в ресторане футболист отправился за покупками в центр Москвы.

Сразу после освобождения из колонии Александр Кокорин вместе с супругой и друзьями отправился в ресторан "Шеф" на Кутузовском проспекте в Москве. Как сообщает Mash, компания футболиста заказывала стейки, суши, лимонады и колу — всего на 73 тысячи рублей. Однако администрация сделала 20-процентную скидку, и итоговая сумма в чеке стала меньше 60 тысяч.

Затем футболист дал интервью "Зенит-ТВ", заглянул за покупками в магазин Louis Vuitton, не дал денег девочке-попрошайке и прогулялся по центру столицы.

Павла Мамаева рядом с другом не было: он отправился праздновать освобождение и день своего рождения вместе с супругой Аланой.

В ближайшее время Кокорина ждут медицинские тесты и полноценное возвращение в "Зенит". С Мамаевым же ситуация сложнее: он всё ещё на контракте с "Краснодаром", но клуб не горит желанием возвращать футболиста.