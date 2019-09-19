Сборная России взлетела на четыре позиции в рейтинге ФИФА

В обновлённом рейтинге национальная команда занимает 42-е место, располагаясь вслед за сборной Исландии.

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновлённый рейтинг сборных. Национальная команда России в нём поднялась на четыре позиции: с 46-го на 42-е место.

С последнего отчётного периода сборная России собрала в свою копилку 19 очков, обыграв команды Шотландии (2:1) и Казахстана (1:0). Теперь в активе команды Черчесова 1455 баллов.

За раз сделать больший скачок, чем Россия, из команд топ-50 смогла только Ямайка, поднявшаяся разом на пять позиций и занимающая теперь 47-е место.

Возглавляет рейтинг по-прежнему сборная Бельгии. На втором месте расположилась команда Франции, которая обошла бразильцев.