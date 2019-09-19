Создатели "Золотого мяча" учредили награду имени Льва Яшина

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Фото © Виктор Шандрин / ТАСС

Приз ежегодно будут вручать лучшему вратарю мира, первая церемония состоится уже в декабре.

Журнал France Football, который с 1956 года вручает самую престижную футбольную награду "Золотой мяч", учредил новый приз. Это будет трофей имени советского вратаря Льва Яшина — единственного голкипера за всю историю футбола, который сумел получить "Золотой мяч".

Номинантов на награду объявят уже 21 октября, а 2 декабря во время церемонии вручения "Золотого мяча" станет известно имя первого обладателя почётного приза Яшина.

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