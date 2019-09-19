Создатели "Золотого мяча" учредили награду имени Льва Яшина

Приз ежегодно будут вручать лучшему вратарю мира, первая церемония состоится уже в декабре.

Журнал France Football, который с 1956 года вручает самую престижную футбольную награду "Золотой мяч", учредил новый приз. Это будет трофей имени советского вратаря Льва Яшина — единственного голкипера за всю историю футбола, который сумел получить "Золотой мяч".

France Football créé le Trophée Yachine de meilleur gardien du monde https://t.co/eAnBK5KfQj — france football (@francefootball) September 19, 2019

Номинантов на награду объявят уже 21 октября, а 2 декабря во время церемонии вручения "Золотого мяча" станет известно имя первого обладателя почётного приза Яшина.