Федун о приглашении Венгера: Вы ещё про Моуринью напишите

Владелец футбольного клуба "Спартак" опроверг слухи о том, что красно-белые ведут переговоры с французским тренером.

На днях появилась информация о том, что "Спартак" может пригласить Арсена Венгера на пост главного тренера. Однако владелец клуба Леонид Федун опроверг эти данные.

— Венгер? Вы напишите ещё про Моуринью. Можете писать что хотите. Это всё ваши фантазии, — цитирует Федуна ТАСС.

Отметим, что Венгер и Моуринью в настоящий момент являются безработными. Вопрос о возможной отставке Олега Кононова из "Спартака" встал после трёх поражений подряд и вылета из Лиги Европы. Ещё одним реальным кандидатом на пост нового наставника красно-белых называют Станислава Черчесова.