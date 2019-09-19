Российская хоккеистка показала "школу Хабиба" в драке на льду

Спортсменке удалось провести борцовский приём над соперницей в амуниции и коньках.

В матче Женской хоккейной лиги между питерским "Динамо" и командой СКСО из Екатеринбурга завязалась драка. Особо отметилась в ней 21-летняя Мария Пугина.

На льду милая в жизни девушка превратилась в настоящего бойца смешанных единоборств. Ей удалось провести борцовский приём в стиле российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова против хоккеистки команды соперника. На видео Мария Пугина — в белой форме и с номером 77 на спине.

— Научилась у Хабиба, — подписала видео драки Пугина.

Игра закончилась со счётом 4:1 в пользу "Динамо". Пугина не отметилась результативными действиями.