"Зенит" не нашёл у Кокорина проблем со здоровьем

Футболист после выхода из колонии прошёл проверки у докторов и готов снова тренироваться с командой.

Футболист "Зенита" Александр Кокорин успешно прошёл медосмотр после возвращения в петербургский клуб из мест лишения свободы. Врачи сине-бело-голубых не выявили у нападающего проблем со здоровьем, которые бы мешали ему возобновить тренировки.

— Футболист прошёл проверку у травматолога, невролога, кардиолога, офтальмолога, хирурга, оториноларинголога и других специалистов, процедуры ЭКГ и УЗИ, тест на велотренажёре и беговой дорожке, — цитирует пресс-службу "Зенита" РИА "Новости".

Накануне выхода из колонии Кокорин подписал новый контракт с клубом, и "Зенит" успел дозаявить игрока. По новому соглашению, которое действует до 30 июня 2020 года, футболист получит около двух миллионов евро.