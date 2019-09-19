Главный фанат "Локо" о голе однофамильца: Где Баринов — там победа

Народный артист России Валерий Баринов заявил, что не сомневался в победе любимой команды и подвиге своего однофамильца.

Актёр Валерий Баринов прокомментировал сенсационную победу "Локомотива" (2:1) в Лиге чемпионов. По словам народного артиста РФ, команда показала высокий уровень игры, а победный мяч полузащитника Дмитрия Баринова стал логичным итогом прессинга и иллюстрацией класса игрока.

— Да я ещё до матча говорил, что Баринов забьёт. Где Баринов — там победа. И я не согласен с теми, кто называет гол Димы случайным, курьёзным. Да, голкипер ошибся. Но ты попробуй ещё попади в створ, когда на принятие решения у тебя доли секунды, а до ворот далеко.

— Надо иметь хорошую нервную систему, чтобы не растеряться и исполнить такой расчётливый удар. Это признак высокого класса. У Баринова есть всё, чтобы вырасти в большого футболиста. И это происходит у нас с вами на глазах, — сказал Валерий Баринов в интервью "Советскому спорту".

Баринов является давним поклонником "Локомотива", а также одноклассником и другом главного тренера команды Юрия Сёмина.