"Однорукий" пилот, из-за которого выгнали Сироткина, уходит из "Формулы-1"

Польский автогонщик Роберт Кубица заявил о прекращении сотрудничества с командой Williams.

Красивая история о возвращении Роберта Кубицы в "Формулу-1", кажется, подходит к концу. 34-летний польский пилот заявил о том, что в следующем году уже не будет занимать место в болиде команды Williams.

— Я хотел бы поблагодарить команду за последние два года и за то, что она помогла сделать моё возвращение "Формулу-1" возможным. Я наслаждался своим временем в ROKiT Williams Racing в качестве резервного гонщика и будучи боевым пилотом, но я чувствую, что сейчас самое время перейти к следующей главе моей карьеры, — цитирует Кубицу пресс-служба команды.

Кубица вернулся в "Формулу-1" в этом сезоне после девятилетнего отсутствия, связанного с аварией и последующей травмой руки. Правая конечность гонщика до сих пор выглядит не так, как левая, и многие опасались, что это будет мешать ему управлять болидом на большой скорости.

В этом сезоне Кубица, из-за которого из Williams уволили россиянина Сергея Сироткина, набрал лишь одно очко в 14 гонках, а его команда занимает последнее место в Кубке конструкторов с большим отставанием от конкурентов.