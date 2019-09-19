"Металлург" одержал первую победу под руководством Воробьёва

На домашней арене в Магнитогорске "сталевары" в непростом поединке победили московский "Спартак" — 4:3.

Магнитогорцы уже в первом периоде отправили три шайбы в ворота москвичей. Голами отметились нападающие Эрик О'Делл, Архип Неколенко и Роман Любимов — 3:0.

На старте второй двадцатиминутки Эрик О'Делл оформил дубль, доведя преимущество своей команды до четырёх шайб — 4:0.

Спартаковцы во втором и третьем периодах усилиями Максима Цыплакова, Мартиньша Карсумса и Артёма Фёдорова сумели вернуться в игру, сократив счёт до минимума — 4:3.

Но перевести игру в овертайм красно-белым в этот вечер было не суждено, хотя подопечные Харийса Витолиньша и имели шанс в конце встречи, играя в численном большинстве.

4:3 — "Магнитка" прерывает серию из пяти поражений и одерживает первую победу в сезоне под руководством Ильи Воробьёва.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Металлург" — "Спартак" — 4:3

"Автомобилист" — "Куньлунь РС" — 5:4 ОТ

"Салават Юлаев" — "Авангард" — 2:5