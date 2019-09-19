"Краснодар" пропустил пять безответных голов от "Базеля" в Лиге Европы

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Фото © Twitter/EuropaLeague

Два последних выездных матча в еврокубках краснодарцы проиграли с общим счётом 0:9.

После вылета из квалификации Лиги чемпионов "Краснодар" отправился играть на групповом этапе турнира рангом ниже. Однако дебют в этом розыгрыше Лиги Европы получился для краснодарской команды просто ужасающим. Быки начали ошибаться и пропускать голы уже с самого начала матча. Первый гол "Базель" забил на девятой минуте — 1:0.

В конце первого тайма краснодарцы снова допустили ту же оплошность — и швейцарская команда тут же наказала, реализовав контратаку, — 2:0.

Мало кто мог подумать, но второй тайм получился ещё хуже. "Базель" забил ещё два гола, и ко всем проблемам команды добавился ещё и автогол Тонни Вилены.

5:0 — "Базель" громит "Краснодар" и возглавляет группу. Быки же, которые с учётом поражения от "Олимпиакоса" проиграли два последних выездных еврокубковых матча с общим счётом 9:0, теперь готовятся к игре чемпионата России против московского ЦСКА.

Лига Европы, группа С.

Первый тур.

"Базель" — "Краснодар" — 5:0.

Голы: Бюа 9', 40' (1:0, 2:0), Дзуффи 52' (3:0), Вилена 54' (4:0, автогол), Окафор 79' (5:0).

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