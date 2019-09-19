СКА в Москве разобрался с "Динамо"

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Фото © Twitter / Хоккейный клуб СКА

Голкипер петербургских армейцев Алексей Мельничук оформил второй "сухарь" подряд, принеся своей команде вторую победу в этой выездной серии.

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ санкт-петербургский СКА в Москве со счётом 2:0 переиграл столичное "Динамо". Обе шайбы были заброшены в первом периоде.

На третьей минуте матча защитник армейцев Давид Рундблад классным броском с кистей открыл счёт — 1:0.

Удвоить преимущество подопечным Алексея Кудашова удалось, играя в меньшинстве, за две минуты до сирены на перерыв. После выигранного вбрасывания армейцы, несмотря на численный перевес динамовцев, организовали стремительную атаку, в которой Максим Карпов удачно подставил клюшку под шикарный пас Александра Дергачёва — 2:0.

Все попытки бело-голубых вернуться в игру успеха не принесли. СКА не пропускает во втором матче кряду и одерживает вторую сухую победу в этой выездной серии.

КХЛ. Регулярный чемпионат

  • "Динамо" М — СКА — 0:2
  • "Ак Барс" — "Нефтехимик" — 4:1
  • ЦСКА — "Адмирал" — 4:0
  • "Сочи" — "Торпедо" — 5:4
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