ЦСКА вслед за "Краснодаром" тоже пропустил пять голов в матче ЛЕ

Ослабленный травмами московский ЦСКА начал матч против болгарского "Лудогорца" удачнее, чем "Краснодар" против "Базеля". 19-летний защитник Игорь Дивеев открыл счёт на 11-й минуте ударом головой.
Видео гола Дивеева. Замкнул навес Влашича со штрафного. Ждем продолженияhttps://t.co/7pHg4mgpTy#ЛудогорецЦСКА pic.twitter.com/IY8QBCWWMN— Матч ТВ (@MatchTV) September 19, 2019
Однако затем в Разграде начался настоящий кошмар, подобный тому, который несколькими часами ранее случился в Базеле. Хозяева поля начали забивать голы в ворота Игоря Акинфеева один за другим. Первый мяч "Лудогорца" получился особенно обидным для ЦСКА: он пролетел буквально между рук экс-голкипера сборной России.
Гол Вандерсона в самом начале второго тайма.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 19, 2019
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После этого футболисты болгарского клуба забили ещё четыре гола и заставили болельщиков забыть, что первый тайм они проиграли. 0:1 в первом тайме и 5:0 во втором — такое фанаты "Лудогорца" явно долго не забудут.
5:1 — "Лудогорец" наносит московскому ЦСКА самое сокрушительное поражение в Лиге Европы. Армейцы и "Краснодар" подходят к очной встрече в РПЛ, синхронно пропустив по пять голов в еврокубках.
Лига Европы, группа Н.
Первый тур.
"Лудогорец" — ЦСКА — 5:1.
Голы: Дивеев 11' (0:1), Вандерсон 47' (1:1), Лукоки 50' (2:1), Кешерю 52', 68', 73' (3:1, 4:1, 5:1).