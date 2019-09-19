ЦСКА вслед за "Краснодаром" тоже пропустил пять голов в матче ЛЕ

Для армейцев поражение от болгарского "Лудогорца" стало самым крупным в истории выступлений в турнире.

Ослабленный травмами московский ЦСКА начал матч против болгарского "Лудогорца" удачнее, чем "Краснодар" против "Базеля". 19-летний защитник Игорь Дивеев открыл счёт на 11-й минуте ударом головой.

Однако затем в Разграде начался настоящий кошмар, подобный тому, который несколькими часами ранее случился в Базеле. Хозяева поля начали забивать голы в ворота Игоря Акинфеева один за другим. Первый мяч "Лудогорца" получился особенно обидным для ЦСКА: он пролетел буквально между рук экс-голкипера сборной России.

Гол Вандерсона в самом начале второго тайма.



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После этого футболисты болгарского клуба забили ещё четыре гола и заставили болельщиков забыть, что первый тайм они проиграли. 0:1 в первом тайме и 5:0 во втором — такое фанаты "Лудогорца" явно долго не забудут.

5:1 — "Лудогорец" наносит московскому ЦСКА самое сокрушительное поражение в Лиге Европы. Армейцы и "Краснодар" подходят к очной встрече в РПЛ, синхронно пропустив по пять голов в еврокубках.

Лига Европы, группа Н.

Первый тур.

"Лудогорец" — ЦСКА — 5:1.

Голы: Дивеев 11' (0:1), Вандерсон 47' (1:1), Лукоки 50' (2:1), Кешерю 52', 68', 73' (3:1, 4:1, 5:1).