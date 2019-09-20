Газзаев: Поражение ЦСКА и "Краснодара" — это удар по имиджу российского футбола

Валерий Газзаев отметил, что российский футбол и европейский — слишком разного уровня.
— Конечно, это провал. Поражения ЦСКА и "Краснодара" — удар по имиджу российского футбола. Можно сказать, что это тревожный сигнал для нас. По играм в еврокубках мы судим о качестве отечественного футбола, — приводит слова Газзаева ТАСС. — Мы увидели, что европейский футбол и российский — разные по уровню. ЦСКА нельзя проводить такие эксперименты с составом в матчах подобного уровня, а молодым футболистам "Краснодара", к сожалению, пока просто не хватает опыта.
Напомним, "Краснодар" проиграл "Базелю" со счётом 0:5, а ЦСКА — "Лудогорцу", также пропустив пять мячей, — 1:5.