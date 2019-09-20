"Киркоров забрал сына из школы ЦСКА". Реакция Сети на провал наших клубов в ЛЕ

Это бы флешмоб от ЦСКА и "Краснодара"? Такой вопрос подняли в социальной сети.
ЦСКА поддержал флешмоб Краснодара— СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) September 19, 2019
В "топы" попал пост комментатора Романа Трушечкина, лаконично и "модно" поддержавший клубы.
Я Мы Краснодар ЦСКА— Роман Трушечкин (@RTrushechkin) September 19, 2019
Звездой мемов стал и Дмитрий Губерниев, который работал в студии "Матч ТВ" после крупных проигрышей российских клубов.
Тот самый момент, когда биатлонный сезон еще не начался, а россияне уже легко закрывают 5 из 5 pic.twitter.com/WQKK3k5Y68— #ВГИК (@vgikofficial) September 19, 2019
Часть шуток была на тему встречи ЦСКА и "Краснодара" в эти выходные в чемпионате страны. Даже предположили, что счёт в матче будет 5:5...
В воскресенье,после матча цска-Краснодар мы узнаем кто же сильнее,Базель или Лудогорец— Ula Kaszhanov (@Ula_Barca) September 20, 2019
В ближайшем туре Краснодар играет с ЦСКА. Думаю счёт будет 5-5....— Пижон (@XSkdiJL62f5MDqC) September 20, 2019
На неделе появилась новость, что сын Филиппа Киркорова стал учеником академии ЦСКА. Пользователи Сети не смогли обойти и это стороной.
Филипп Киркоров забрал сына из школы ЦСКА— СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) September 19, 2019
Ну и, конечно, не забыли про "Спартак". Часть мемов была посвящена Олегу Кононову и его команде, которая не смогла пробиться в групповой этап Лиги Европы и тем самым избежала позора.
Спасибо Олегу Георгиевичу, что дважды, рискуя креслом, уберёг нас от этого позора!— Дмитрий Егоров (@edim_sport) September 19, 2019
Когда знал заранее, что в Лигу Европы лучше не выходить pic.twitter.com/ub3YWpxjuf— Чемпионат (@championat) September 19, 2019
Мы верим, что команды смогут исправиться, ведь это был только первый тур Лиги Европы. Вся основная борьба впереди!