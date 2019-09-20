"Киркоров забрал сына из школы ЦСКА". Реакция Сети на провал наших клубов в ЛЕ

"Краснодар" и ЦСКА подошли к Лиге Европы не в своей лучшей форме и с проблемами в составе, однако таких разгромных поражений от наших команд не ожидал никто (0:5 и 1:5)... Это побудило большую волну обсуждений в социальных сетях. Подробнее — в обзоре Лайфа.

Это бы флешмоб от ЦСКА и "Краснодара"? Такой вопрос подняли в социальной сети.

ЦСКА поддержал флешмоб Краснодара — СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) September 19, 2019

В "топы" попал пост комментатора Романа Трушечкина, лаконично и "модно" поддержавший клубы.

Я Мы Краснодар ЦСКА — Роман Трушечкин (@RTrushechkin) September 19, 2019

Звездой мемов стал и Дмитрий Губерниев, который работал в студии "Матч ТВ" после крупных проигрышей российских клубов.

Тот самый момент, когда биатлонный сезон еще не начался, а россияне уже легко закрывают 5 из 5 pic.twitter.com/WQKK3k5Y68 — #ВГИК (@vgikofficial) September 19, 2019

Часть шуток была на тему встречи ЦСКА и "Краснодара" в эти выходные в чемпионате страны. Даже предположили, что счёт в матче будет 5:5...

В воскресенье,после матча цска-Краснодар мы узнаем кто же сильнее,Базель или Лудогорец — Ula Kaszhanov (@Ula_Barca) September 20, 2019

В ближайшем туре Краснодар играет с ЦСКА. Думаю счёт будет 5-5.... — Пижон (@XSkdiJL62f5MDqC) September 20, 2019

На неделе появилась новость, что сын Филиппа Киркорова стал учеником академии ЦСКА. Пользователи Сети не смогли обойти и это стороной.

Филипп Киркоров забрал сына из школы ЦСКА — СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) September 19, 2019

Ну и, конечно, не забыли про "Спартак". Часть мемов была посвящена Олегу Кононову и его команде, которая не смогла пробиться в групповой этап Лиги Европы и тем самым избежала позора.

Спасибо Олегу Георгиевичу, что дважды, рискуя креслом, уберёг нас от этого позора! — Дмитрий Егоров (@edim_sport) September 19, 2019

Когда знал заранее, что в Лигу Европы лучше не выходить pic.twitter.com/ub3YWpxjuf — Чемпионат (@championat) September 19, 2019

Мы верим, что команды смогут исправиться, ведь это был только первый тур Лиги Европы. Вся основная борьба впереди!