"Киркоров забрал сына из школы ЦСКА". Реакция Сети на провал наших клубов в ЛЕ

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Фото © VK / ПФК ЦСКА

"Краснодар" и ЦСКА подошли к Лиге Европы не в своей лучшей форме и с проблемами в составе, однако таких разгромных поражений от наших команд не ожидал никто (0:5 и 1:5)... Это побудило большую волну обсуждений в социальных сетях. Подробнее — в обзоре Лайфа.

Это бы флешмоб от ЦСКА и "Краснодара"? Такой вопрос подняли в социальной сети.

В "топы" попал пост комментатора Романа Трушечкина, лаконично и "модно" поддержавший клубы.

Звездой мемов стал и Дмитрий Губерниев, который работал в студии "Матч ТВ" после крупных проигрышей российских клубов.

Часть шуток была на тему встречи ЦСКА и "Краснодара" в эти выходные в чемпионате страны. Даже предположили, что счёт в матче будет 5:5...

На неделе появилась новость, что сын Филиппа Киркорова стал учеником академии ЦСКА. Пользователи Сети не смогли обойти и это стороной.

Ну и, конечно, не забыли про "Спартак". Часть мемов была посвящена Олегу Кононову и его команде, которая не смогла пробиться в групповой этап Лиги Европы и тем самым избежала позора.

Мы верим, что команды смогут исправиться, ведь это был только первый тур Лиги Европы. Вся основная борьба впереди!

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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