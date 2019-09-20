Рассекречено! Хабиб планировал стать чемпионом UFC и сразу же уйти

Сегодня, 20 сентября, свой 31-й день рождения отмечает самый доминирующий боец ММА на планете, непобеждённый чемпион UFC из горного дагестанского аула Сильди Хабиб Нурмагомедов. Орёл подходит к четвёртому десятку своей жизни в статусе мегазвезды профессионального спорта, самого популярного россиянина в "Инстаграме" и человека, с которым регулярно после его выступлений встречается президент страны Владимир Путин. Это всё с Хабибом происходит здесь и сейчас, а каким был младший сын Абдулманапа Нурмагомедова раньше? К примеру, лет восемь назад...

В 2011 году, как это ни странно, соцсетью номер один для виртуального общения в России были "Одноклассники". В один из декабрьских вечеров того года мне написал пользователь сайта под ником Хабиб Нурмагомедов.

— Ассаламу алейкум. Брат, это ты пишешь про ММА в "Черновике"? (информационно-политический дагестанский еженедельник. — Прим. Лайфа).

— Ваалейкум ассалам. Да, брат, я. Ты Хабиб Нурмагомедов, сын Абдулманапа?

— Да. А можно интервью сделать? Я подписал контракт с UFC...

Как оказалось, это интервью должно было стать первым в жизни Нурмагомедова... И это несмотря на то, что Хабиб к этому времени уже был двукратным чемпионом мира по боевому самбо.

Стоит отметить, что на тот момент новость о подписании контракта бойца из России с сильнейшим на планете чемпионатом по смешанным единоборствам была как гром среди ясного дня. В тот период это казалось событием из области фантастики.

Неудивительно, что в 2011 году отец Хабиба — Абдулманап Нурмагомедов — был гораздо популярнее и известнее сына. Топовый наставник в начале 2000-х годов привёз в Дагестан боевое самбо и стал проводить различного рода турниры по новой для республики дисциплине, включая даже чемпионат мира в столице Дагестана. Кстати, на одном из ивентов в Махачкале выступили братья Емельяненко. Многие именитые спортсмены из различных бойцовских дисциплин стали приходить в зал к Абдулманапу на улице Ермошкина для изучения комбинирования ударной и борцовской техник.

Одним из них был нынешний неизменный секундант Хабиба и человек, отвечающий за безопасность чемпиона UFC в период финальной подготовки к бою, Магомед Магомедов по прозвищу Железка — очень зрелищный в те годы боец, большинство своих поединков завершавший фатальным для противников "летающим коленом". Спустя годы отец и тренер Нурмагомедова скажет, что этому приёму Хабиб научился именно у Железки...

Другим популярным в те годы в Махачкале бойцом был Шахбулат Шамхалаев — спортсмен, одинаково прекрасно выступавший в тайском боксе, кикбоксинге, ушу саньда и кудо. В 2013 году Шахбулат стал победителем Гран-при Bellator в США, нокаутировав трёх своих соперников... Но мало кто знает, что в 2009 году пути тренировавшихся в одном зале бойцов Хабиба Нурмагомедова и Шахбулата Шамхалаева пересеклись на турнире М-1 в Санкт-Петербурге. Несмотря на юный по меркам ММА возраст, 21-летний Хабиб смог досрочно выиграть у топового и гораздо более искушённого в единоборствах земляка. Безусловно, эта победа одна из самых важных в карьере Орла в период "до подписания в UFC".

Спустя два года и девять успешно проведённых поединков Хабиб заключил контракт с UFC. Это стало возможным благодаря связям в "восьмиугольнике" ставшего менеджером Нурмагомедова функционера из США Сэма Кардена (Шамиля Карданова — эмигранта из Карачаево-Черкесии). Вот как об этом подписании рассказывал в своём первом интервью Нурмагомедов.

— Ничего сложного не было. Сэм Карден знает, что у меня отец тренер. Он позвонил напрямую отцу, переговорили. В ходе беседы Сэм сказал, что они, например, Адлана Амагова подписали в Strikeforce, Олейника — в Bellator. А насчёт меня — если я стану членом их команды, подпишут в UFC. Они знали, что у меня хороший рекорд и, по их словам, меня легче туда подписать. Отец ответил, что, если контракт будет именно с UFC, мы согласны.

В итоге подписали сначала с клубом, затем — с UFC. Переговоры длились два-два с половиной месяца. Сэм считается неофициальным представителем российских бойцов в Америке. Мне с ним повезло. Я переговаривал с Адланом. Он сказал, что меня здесь никто с чемоданами денег не ждёт, но раз уж мне бои в UFC организовывают, подписали со мной контракт — больше ничего и не надо.

За полтора года с момента дебюта в "восьмиугольнике" Хабиб провёл четыре поединка и стал впервые размышлять о титуле. В июле 2013 года я задал ему вопрос:

— Хабиб, если предположить, что ты стал чемпионом UFC, какую бы цель поставил дальше? К примеру, пошёл бы по пути Джона Джонса, разрывая свой дивизион в пух и прах, или по примеру легендарного Рэнди Кутюра выступал бы в более тяжёлой весовой категории? Вообще у тебя есть мечта стать чемпионом в двух весовых категориях? И насколько эта идея рациональна?

— У меня есть план — это взять пояс и уйти в отставку. Всю жизнь по-любому не будешь в спорте. Хотел бы оставить свой след в истории. Может быть, если мне дадут скоро титульный поединок, через два боя всё это закончится… Цель — выиграть пояс и доказать, что наши бойцы — независимо, тренируются ли они в Америке или нет, — не хуже западных. А чтобы стать легендарным в этом спорте, нужны годы, время. Да и нет такого колоссального желания. У меня есть определённая цель — выиграть пояс. После этого у меня нет никаких целей, — ответил он.

Но Хабиб не стал чемпионом спустя два боя с момента победы над Абелем Трухильо. Пояс к нему в итоге попал спустя... пять лет. Став чемпионом UFC в апреле 2018 года, Нурмагомедов никуда не ушёл. Он дважды защитил свой титул и, по своему признанию, готов биться ещё как минимум на протяжении двух лет. В противовес своим же словам Хабиб потратил годы, время и стал легендарным...

Между этими двумя интервью и поясом чемпиона Орёл был близок к завершению карьеры из-за многочисленных травм. По словам Хабиба, в этом он видел знак от Всевышнего, но отец спортсмена, Абдулманап Нурмагомедов, смог этому воспрепятствовать и не дать Хабибу уйти...

Данный случай — наглядный пример того, как жизненно необходимо слушаться своих родителей. К своему 31-летию Хабиб Нурмагомедов — самый узнаваемый, популярный в мире спортсмен из России и миллиардер.

С днём рождения, Орёл!