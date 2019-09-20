Пятёрочку вынимают. Позорные цифры поражений ЦСКА и "Краснодара"

Старт российских команд в Лиге Европы получился просто кошмарным: и ЦСКА, и "Краснодар" пропустили по пять голов от своих соперников и без шансов проиграли. Такого прежде не случалось. Об антирекордах российских клубов — в материале Лайфа.

5:0

Это самое крупное еврокубковое поражение "Краснодара". Предыдущий антирекорд был установлен всего месяц назад — 4:0 от "Олимпиакоса". Счёт 0:5, в принципе, самый крупный, с которым когда-либо проигрывал "Краснодар". В своём дебютном матче РПЛ "быки" точно так же уступили "Зениту".

20 ударов

...из штрафной допустил "Краснодар" в игре с "Базелем". К примеру, "Ференцварош" допустил 21 удар, но это с любых дистанций. А вот в своей штрафной ни одна из команд Лиги Европы не была настолько гостеприимной.

Четыре минуты

...понадобилось ЦСКА, чтобы пропустить от "Лудогорца" сразу три гола. В самом начале первого тайма комфортные 1:0 превратились в ужасающие 1:3. Дальше хозяевам осталось только добить московскую команду.

21 минута

...потребовалась нападающему "Лудогорца" Клаудиу Кешерю, чтобы оформить хет-трик в ворота ЦСКА. Теперь румынский футболист претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

✨ #UEL Player of the Week ✨



⭐️ Kevin Bua

⭐️ Nicolò Zaniolo

⭐️ Claudiu Keșerü

⭐️ Bukayo Saka



You decide who wins 👇#POTW | @hankookreifen — UEFA Europa League (@EuropaLeague) September 19, 2019

5:1

Самое крупное поражение ЦСКА из всех выступлений в Лиге Европы / Кубке УЕФА. До этого главным позором был проигрышу "Арсеналу" (не тульскому) со счётом 1:4. А самое крупное еврокубковое поражение армейцы потерпели от "Марселя" в 1993 году, но это случилось в Лиге чемпионов.

5:0

...во втором тайме от "Лудогорца" — это ещё и худший тайм в исполнении российских команд в еврокубках. Ранее армейцы пропускали по четыре гола за одну половину встречи от "Мольде" (1999), "Арсенала" (2018) и "Ромы" (2014). "Краснодар" пропускал пять голов за тайм от "Вольфсбурга" (2014), но счёт тогда был 5:1.

Кошмарный старт Лиги Европы. Будем исправлять ситуацию в следующих турах 🔴🔵 #ЛудогорецЦСКА pic.twitter.com/drUmX1eyqo — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 19, 2019

Десять

...голов на двоих пропустили ЦСКА и "Краснодар" за один игровой день Лиги Европы.

0,367

Теперь отрыв России от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА стал совсем мизерным. Диспозиция такова: 43,216 балла против 42,849 балла. В Лиге Европы Португалию представляет четыре клуба: "Порту" и "Брага" одержали победу, "Спортинг" и "Витория" проиграли свои матчи. Если Россия упустит шестую строчку, то потеряет одну команду в Лиге чемпионов.

P.S.

Пока российские клубы позорно проигрывали, первую победу для люксембургского футбола на групповом этапе Лиги Европы одержал "Дюделанж". Кипрский АПОЭЛ оказался повержен со счётом 4:3.