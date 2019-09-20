Футболист "Краснодара" — о разгроме в ЛЕ: Нет слов! Это катастрофа

212

Сербский защитник "быков" Урош Спаич принёс свои извинения болельщикам после поражения "Базелю" со счётом 0:5 в Лиге Европы.

— Нет смысла и слов, которые могли бы описать вчерашний вечер... Катастрофа. Просто извините, — написал Спаич на русском языке.

Напомним, что вчера "Краснодар" проиграл "Базелю" (0:5), а ЦСКА уступил "Лудогорцу" — 1:5.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×