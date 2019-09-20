Жена Мамаева показала милое фото Павла с детьми после его выхода из колонии

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Скриншот © Instagram / alana_mamaeva

Алана Мамаева продолжает показывать жизнь супруга после выхода из тюрьмы. На этот раз она поделилась фотографией с детьми.

Подписала пост с милой фотографией Алана Мамаева очень лаконично, оставив только смайлик в виде сердечка.

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❤️🙏

Публикация от Аlana⚫️ (@alana_mamaeva)

Напомним, Павел уже несколько дней находится дома с семьёй после выхода из колонии, в которой пробыл практически год.

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