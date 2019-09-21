Родригес и Аскаров постараются "зажечь" в Мексике

В эти выходные компания UFC отправляется в Мексику с турниром FIGHT NIGHT 159, на котором автор самого зрелищного нокаута 2018 года Яир Родригес сойдётся в бою с отчаянным рубакой Джереми Стивенсом. На турнире в Мехико зрители также увидят дебют в UFC непобеждённого проспекта из Хасавюрта Аскара Аскарова.

К весне 2017 года Яир Родригес (11-2-0) был близок к поединку за титул как никогда. Перед встречей с Фрэнки Эдгаром за определение претендента № 1 мексиканец шёл на победной серии из восьми поединков и казалось, что Яир — неотвратимый будущий чемпион организации в полулёгком весе. Но звёздный ветеран Фрэнки Эдгар к удивлению многих оказался попросту на голову сильнее Пантеры... По окончании второго раунда врачи не разрешили Родригесу продолжать бой.

Оправившись от болезненного во всех смыслах фиаско в схватке со стариной Фрэнки, Яир спустя полтора года в ноябре 2018-го вышел на бой против знаменитого корейского бойца Чан Сунг Джанга. Пятираундовая схватка в октагоне складывалась явно не в пользу мексиканца, но ровно за одну секунду до окончания поединка Родригес ударом с локтя по неописуемой траектории отправил Корейского Зомби в нокаут. Феноменальный нокаут и самая неожиданная развязка в истории ММА!

Джереми Стивенс (28-16-0) — один из самых безбашенных бойцов ростера UFC, на каждый свой поединок выходящий как на войну. В двух последних сражениях Стивенс потерпел поражение, уступив сначала легенде спорта Жозе Алду, а затем Забиту Магомедшарипову. Как показал ход этих поединков, американцу не хватило технического оснащения для конкуренции со столь обученными соперниками. Для Джереми смысл выступлений кроется в безумном размене в стойке. Никакой тактики и геймплана. Несмотря на не самые выдающиеся достижения в "восьмиугольнике", Стивенс стал очень популярен среди фанатов ММА. И немаловажную роль в этом сыграла совместная пресс-конференция бойцов промоушена, в ходе которой Конор Макгрегор изрёк ставшую крылатой фразу в адрес Джереми: "Кто это вообще, на хрен, такой?"

В ко-мейн-ивенте UFC Fight Night 159 зрители увидят бой среди женщин между экс-чемпионкой в минимальном весе Карлой Эспарсой (14-6-0) и хозяйкой клетки Алексой Грассо (11-2-0). Обе спортсменки прошли череду травм, обидных поражений и кровавое испытание поединком против Татьяны Суарес, но сейчас и Карла, и Алекса на подъёме, одержав победы в крайних боях. Для девушек победа в предстоящем сражении — возможность ворваться в топ-5 и перезагрузка своих титульных амбиций.

Непобеждённый представитель наилегчайшей весовой категории Аскар Аскаров (10-0-0) дебютирует в UFC поединком против представителя топ-10 рейтинга организации Брэндона Морено (15-5-0). За Пулей из Хасавюрта нужно следить с особым интересом. Боец, имеющий проблемы со слухом с рождения, смог вычистить наилегчайший дивизион АСВ (АСА), став неоспоримым чемпионом лиги, а также выиграть Сурдлимпийские игры по вольной борьбе. Все десять поединков Аскаров в ММА завершил досрочно (3 КО, 7 submission).

Соперник россиянина, как и Аскар, подходит к этому бою в статусе чемпиона одной из мировых лиг, владея поясом LFA. Но, в отличие от Пули, Морено уже имеет опыт выступлений в UFC, проведя в период с октября 2016 по май 2018 года пять поединков и заработав рекорд 3-2.

Несмотря на то что предстоящий поединок пройдёт на родине Морено, Аскар — фаворит боя, способный яркой победой сразу же заявить о своих титульных амбициях. Не секрет, что наилегчайший дивизион — один из самых малочисленных в UFC, а значит, путь за поясом организации занимает гораздо меньше времени.