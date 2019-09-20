"Зенит" заявил, что Кокорин готов приступить к тренировкам

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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, который на днях вышел на свободу по УДО, вчера, 19 сентября, прибыл в Санкт-Петербург.

Футболист уже прошёл медицинский осмотр и готов к тренировкам.

В ближайшее время футболист приступит к тренировкам по индивидуальной программе, — говорится на сайте "Зенита".

Также клуб показал, как футболист проходил медосмотр.

На днях футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин вышли по УДО. "Зенит" пошёл навстречу своему нападающему и заключил с ним новый трудовой контракт, а вот "Краснодар" пока никак не прокомментировал будущее игрока.

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