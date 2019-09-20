"Зенит" заявил, что Кокорин готов приступить к тренировкам

Футболист уже прошёл медицинский осмотр и готов к тренировкам.
— В ближайшее время футболист приступит к тренировкам по индивидуальной программе, — говорится на сайте "Зенита".
Александр Кокорин прошел медосмотр в ММЦ «СОГАЗ».— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) September 20, 2019
Подробности: https://t.co/eDyoLCKxV1 pic.twitter.com/kTzKpf1nyd
Также клуб показал, как футболист проходил медосмотр.
Александр Кокорин вернулся в Петербург.— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) September 20, 2019
Первые кадры «Зенит-ТВ» из международного медицинского центра «СОГАЗ». pic.twitter.com/qcHkSlhAd3
На днях футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин вышли по УДО. "Зенит" пошёл навстречу своему нападающему и заключил с ним новый трудовой контракт, а вот "Краснодар" пока никак не прокомментировал будущее игрока.