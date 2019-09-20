Кокорин не сыграет в РПЛ до 2020 года

Российский футбольный союз отказался регистрировать футболиста "Зенита", чтобы он мог сыграть в первой части чемпионата страны.

После выхода из колонии Александр Кокорин оперативно подписал новый контракт с "Зенитом" и уже прошёл медицинские тесты. Однако с тем, чтобы зарегистрировать его на сезон, у клуба возникли проблемы. РФС не разрешил санкт-петербургской команде дозаявить футболиста вне отведённого периода.

— Сложно сдержать эмоции и в очередной раз хочется поаплодировать власти, на сей раз футбольной, за решение "отказать в регистрации" Кокорину А. заниматься его работой, — написал главный тренер "Зенита" Сергей Семак в "Инстаграме".

По его мнению, Кокорина наказали за проступок, "который совершали 99% мужского населения". Семак иронизирует, что Кокорина теперь признали опасным не только для общества, но и для футбола.

Отметим, что сыграть в РПЛ Кокорин не сможет до открытия следующего трансферного окна и периода заявок игроков. Он стартует 22 января 2020 года и продлится месяц.