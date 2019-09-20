РФС объяснил отказ зарегистрировать Кокорина

В Российском футбольном союзе ситуацию с футболистом "Зенита" назвали уникальной и сложной.

"Зениту" не разрешили заявить Александра Кокорина в качестве игрока РПЛ. Футболист во время завершения трансферного периода находился в колонии и никак не мог успеть подписать контракт в установленные сроки. Поэтому санкт-петербургскому клубу оставалось надеяться только на то, что РФС согласиться заявить игрока в качестве исключения. Однако в Российском футбольном союзе не стали этого делать.

— Рассмотренное дело было уникальным и сложным. Принятое решение направлено на недопущение клубами и футболистами злоупотреблений своими правами в ущерб равенству всех участников соревнований и на сохранение единообразного подхода к применению норм — исключений регламентных документов РФС, — говорится на сайте РФС.

При этом в Российском футбольном союзе отметили, что футболист может быть в установленном порядке заявлен в ближайший очередной регистрационный период. Как Лайф сообщал ранее, он стартует 22 января 2020 года и продлится месяц.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак, эмоционально сообщивший об отказе в регистрации Кокорина, уже удалил свой пост из "Инстаграма" и заявил, что "информация требует более тщательного изучения и проверки".