"Витязь" возглавил Западную конференцию, обыграв в гостях "Локомотив"

Подмосковные хоккеисты проигрывали 0:2, но сумели перевернуть игру и одержать шестую победу подряд.

Ярославский "Локомотив" в матче регулярного чемпионата КХЛ встретился с подольским "Витязем". Игра, проходившая в Ярославле, закончилась волевой победой подмосковных хоккеистов — 3:2.

"Локомотив" к третьей минуте второго периода повёл в две шайбы благодаря точным попаданиям Антона Ландера и Павла Кудрявцева — 2:0.

"Витязь" сумел исправить ситуацию в конце второго периода. С интервалом в полторы минуты Миро Аалтонен с Якубом Ержабеком лишили ярославцев преимущества в счёте — 2:2.

А на старте заключительной двадцатиминутки Святославу Гребенщикову удался хлёсткий бросок, который и стал победным для "богатырей" — 3:2.

Беспроигрышная серия "Витязя" теперь составляет шесть матчей. Набрав 14 очков после восьми игр, подопечные Михаила Кравеца возглавили Западную конференцию.

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