"Спартак" забил "Автомобилисту" три гола за 40 секунд

Хозяева льда повели в счёте на пятнадцатой минуте первого периода — большинство своей команды реализовал Джефф Платт — 1:0.
Спартаковцы усилиями Артёма Фёдорова сумели отыграться за одну секунду до перерыва — 1:1.
На первой минуте второго периода с интервалом в 19 секунд Михаил Юньков и Яков Рылов вывели "Спартак" вперёд, обеспечив москвичам преимущество в две шайбы, — 1:3.
Через пять минут Питер Холланд сократил отставание "Автомобилиста" — 2:3. Однако Максим Гончаров вновь вернул красно-белым запас прочности в две шайбы — 2:4.
В заключительном отрезке встречи "Автомобилисту" не удалось изменить счёт, который остался победным для спартаковцев до финальной сирены.
4:2 — "Спартак" заканчивает выездную серию победой. Следующий матч красно-белые проведут в Москве 24 сентября с "Салаватом Юлаевым".
КХЛ. Регулярный чемпионат.
- "Автомобилист" — "Спартак" — 2:4
- "Салават Юлаев" — "Нефтехимик" — 2:0