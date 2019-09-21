"Спартак" забил "Автомобилисту" три гола за 40 секунд

В матче регулярного чемпионата КХЛ московский "Спартак" в Екатеринбурге одержал волевую победу над местным "Автомобилистом" — 4:2.

Хозяева льда повели в счёте на пятнадцатой минуте первого периода — большинство своей команды реализовал Джефф Платт — 1:0.

Спартаковцы усилиями Артёма Фёдорова сумели отыграться за одну секунду до перерыва — 1:1.

На первой минуте второго периода с интервалом в 19 секунд Михаил Юньков и Яков Рылов вывели "Спартак" вперёд, обеспечив москвичам преимущество в две шайбы, — 1:3.

Через пять минут Питер Холланд сократил отставание "Автомобилиста" — 2:3. Однако Максим Гончаров вновь вернул красно-белым запас прочности в две шайбы — 2:4.

В заключительном отрезке встречи "Автомобилисту" не удалось изменить счёт, который остался победным для спартаковцев до финальной сирены.

4:2 — "Спартак" заканчивает выездную серию победой. Следующий матч красно-белые проведут в Москве 24 сентября с "Салаватом Юлаевым".

КХЛ. Регулярный чемпионат.