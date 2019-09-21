Фигуристка Трусова исполнила три четверных и побила мировые рекорды Загитовой

Юной спортсменке теперь принадлежат лучшие баллы за произвольную программу и по сумме двух прокатов.

Вчерашняя юниорка Александра Трусова очень мощно начала первый сезон во взрослом фигурном катании. На турнире в Братиславе 15-летняя подопечная Этери Тутберидзе исполнила три четверных прыжка, что позволило ей установить сразу два мировых рекорда.

За произвольную программу Трусова набрала 163,78 балла, а по сумме двух прокатов — 238,69 балла. Оба этих достижения являются мировым рекордом при новой системе судейства. Ранее рекорд принадлежал действующей олимпийской чемпионке Алине Загитовой.

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