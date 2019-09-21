Фигуристка Трусова исполнила три четверных и побила мировые рекорды Загитовой

0

Фото © Олег Бухарев / ТАСС

Юной спортсменке теперь принадлежат лучшие баллы за произвольную программу и по сумме двух прокатов.

Вчерашняя юниорка Александра Трусова очень мощно начала первый сезон во взрослом фигурном катании. На турнире в Братиславе 15-летняя подопечная Этери Тутберидзе исполнила три четверных прыжка, что позволило ей установить сразу два мировых рекорда.

За произвольную программу Трусова набрала 163,78 балла, а по сумме двух прокатов — 238,69 балла. Оба этих достижения являются мировым рекордом при новой системе судейства. Ранее рекорд принадлежал действующей олимпийской чемпионке Алине Загитовой.

Мемориал Ондрея Непелы

Братислава, Словакия

Женщины

Итоговое положение

  1. Александра Трусова (Россия) — 238,69
  2. Каори Сакамото (Япония) — 194,42
  3. Ханул Ким (Южная Корея) — 182,50
  4. Лара Наки Гутманн (Италия) — 178,12
  5. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 178,06
  6. Мако Ямашита (Япония) — 163,54
  7. Станислава Константинова (Россия) — 162,25
  8. Иветт Тот (Венгрия) — 155,79
  9. Мария Сотскова (Россия) — 155,25
  10. Роберта Родегейро (Италия) — 150,69
  11. Карли Робертсон (Великобритания) — 134,60
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×