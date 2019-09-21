Фигуристка Трусова исполнила три четверных и побила мировые рекорды Загитовой

Вчерашняя юниорка Александра Трусова очень мощно начала первый сезон во взрослом фигурном катании. На турнире в Братиславе 15-летняя подопечная Этери Тутберидзе исполнила три четверных прыжка, что позволило ей установить сразу два мировых рекорда.
За произвольную программу Трусова набрала 163,78 балла, а по сумме двух прокатов — 238,69 балла. Оба этих достижения являются мировым рекордом при новой системе судейства. Ранее рекорд принадлежал действующей олимпийской чемпионке Алине Загитовой.
Братислава, Словакия
Женщины
Итоговое положение
- Александра Трусова (Россия) — 238,69
- Каори Сакамото (Япония) — 194,42
- Ханул Ким (Южная Корея) — 182,50
- Лара Наки Гутманн (Италия) — 178,12
- Екатерина Рябова (Азербайджан) — 178,06
- Мако Ямашита (Япония) — 163,54
- Станислава Константинова (Россия) — 162,25
- Иветт Тот (Венгрия) — 155,79
- Мария Сотскова (Россия) — 155,25
- Роберта Родегейро (Италия) — 150,69
- Карли Робертсон (Великобритания) — 134,60