"Крылья" спаслись от поражения на последней секунде матча

В игре с "Крыльями Советов" "Ахмат" открыл счёт на 27-й минуте встречи. Отличился форвард грозненской команды Андрес Понсе.
Гости долгое время пытались отыграться, но их попытки ни к чему не приводили. И вот, когда надежда почти угасла, Максим Карпов каким-то чудом сравнял счёт. Причём ровно в момент его удара истекла как раз самая последняя секунда даже не основного, а уже добавленного времени.
1:1 — "Крылья" спасают игру с "Ахматом". Самарская команда находится на 13-м месте, а грозненская — на 12-м.
РПЛ, 10-й тур.
"Ахмат" — "Крылья Советов" — 1:1.
Голы: Понсе 27' (1:0), Карпов 90+3' (1:1).