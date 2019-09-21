Глушаков героически выбил мяч из пустых ворот "Ахмата"

Суперсейв полузащитника грозненского клуба спас его команду от неминуемого гола.

Одним из героев встречи "Ахмат" — "Крылья Советов" стал полузащитник грозненской команды Денис Глушаков. На 63-й минуте футболист оказался в собственной штрафной и активно поучаствовал в обороне. Когда казалось, что "Крылья" вот-вот забьют ответный мяч, именно Глушаков встал на его пути и героическим движением ногой выбил игровой снаряд подальше от ворот.

Однако сверхусилия Глушакова в итоге всё же оказались тщетными. Всё тот же Карпов, который не забил в этом эпизоде, спустя полчаса добился своего и сделал счёт на табло 1:1.