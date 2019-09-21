Нападающий забил впервые за 41 матч, и худший клуб РПЛ победил лидера

В игре "Тамбова" и "Ростова" изначально было ясно, кто фаворит, а кто аутсайдер. Хозяева поля располагались на последнем месте турнирной таблицы РПЛ, а их соперники — на первом. Развитие событий тоже подтверждало диспозицию: Эльдор Шомуродов забил восьмой гол в сезоне и вырвался на первое место в гонке бомбардиров.
Однако затем случилось немыслимое. Арендованный у "Спартака" нападающий Георгий Мелкадзе, который на протяжении 40 матчей никак не мог забить свой первый гол в РПЛ, наконец-то отличился.
А затем сделал это во второй раз.
2:1 — сенсационный дубль Георгия Мелкадзе приносит "Тамбову" победу над лидером чемпионата "Ростовом". Хозяева покидают последнее место в таблице, а гости — первое.
РПЛ, 10-й тур.
"Тамбов" — "Ростов" — 2:1.
Голы: Шомуродов 27' (0:1), Мелкадзе 38', 61' (1:1, 2:1).