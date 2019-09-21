"Зенит" уничтожил "Рубин" со счётом 5:0 и единолично возглавил РПЛ

В активе команды Сергея Семака теперь 23 очка, и как минимум на сутки петербуржцы недосягаемы для конкурентов.

"Зенит" большую часть домашней встречи с "Рубином" никак не мог распечатать ворота казанцев. Два гола сине-бело-голубых в первом тайме отменили из-за офсайдов. Однако во второй половине встречи хозяева поля начали забивать голы уже безо всяких нарушений правил.

Иванович, дважды Сутормин, Мак и Шатов — зенитовцы в итоге сделали счёт 5:0 к концу игры. Более того, Артём Дзюба под конец матча забил свой второй мяч, но его снова отменили из-за положения вне игры, оставив капитана сборной России только с двумя результативными передачами, но без голов.

5:0 — "Зенит" громит "Рубин" и становится единоличным лидером турнирной таблицы РПЛ с 23 очками в активе. Теоретически питерцев может догнать "Краснодар", если завтра обыграет ЦСКА в Москве.

РПЛ, 10-й тур.

"Зенит" — "Рубин" — 5:0.

Голы: Иванович 58' (1:0), Сутормин 65', 75' (2:0, 3:0), Мак 82' (4:0), Шатов 87' (5:0).