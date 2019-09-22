UFC в Мексике: неудачный дебют Аскарова и скандал в главном бою вечера

Грандиозным скандалом и полным разочарованием завершился турнир UFC Fight Night 159 в Мексике. Поединок в полулёгком весе (65,8 кг) между хозяином клетки Яиром Родригесом и американцем Джереми Стивенсом — главное событие вечера в Mexico City Arena — завершился уже на 15-й секунде первого раунда и был признан несостоявшимся.

Виной тому послужил тычок в глаз соперника со стороны Родригеса. Пробив по Джереми лоу-кик Пантера неожиданно ударил наотмашь в лицо, но это был явно не удар кулаком.

This strike to the eye caused the #UFCMexico main event to be ruled a No Contest pic.twitter.com/EXIKa2PyeE — ESPN MMA (@espnmma) September 22, 2019

В чём была задумка мексиканца — понять сложно. Рефери Херб Дин остановил поединок и дал Стивенсу положенные в данной ситуации пять минут на восстановление, но это оказалось тщетным: глаз американского бойца не открылся. Итогом боя стал вердикт "бой признан несостоявшимся". И тут началось... Горячие мексиканские фанаты стали забрасывать клетку пластиковыми стаканчиками и попкорном, а как только Джереми покинул октагон, шквал "огня" был перенесён в его сторону и сопровождал Стивенса вплоть до подтрибунного помещения.

Fans in Mexico City pelt Jeremy Stephens with beer and popcorn after fight is called. @espnmma @marc_raimondi pic.twitter.com/cxv2MlhljC — Eric Gomez (@EricGomez86) September 22, 2019

Реакцию мексиканских фанатов можно объяснить только тем, что им, возможно, почудилась симуляция в действиях гостя из США, но, по словам тренера бойца, глаз Джереми не открылся и в закулисье.

— Я только что говорила с его тренером, Эриком Дель Фьерро, и он сказал, что Джереми Стивенс всё ещё не может открыть глаз, — заявила репортёр ESPN Хейди Андрол. — Я спросила его, есть ли царапины и повреждена ли роговица. Он сказал, что, по словам Джереми, это был сильный тычок, сильное давление, которого он раньше никогда не испытывал. Сейчас они собираются ехать к окулисту на скорой помощи.

"Let's run it back, m----- f-----."@LiLHeathenMMA wants an immediate rematch with Yair Rodriguez (via @KarynBryant) pic.twitter.com/M4yF1sbAl3 — ESPN MMA (@espnmma) September 22, 2019

В действительности это разочаровало всех, особенно фанатов на трибунах. Организациям нужно что-то делать с перчатками для бойцов, иначе "мексиканский погром" станет обыденным явлением не только для страны ацтеков, кактусов и текилы...

Не самым радужным оказался дебют в UFC для экс-чемпиона организации АСА из Дагестана Аскара Аскарова. Непобеждённый боец наилегчайшего веса вышел на бой против хозяина клетки Брэндона Морено. Пуля предсказуемо сделал упор на свою прекрасную борцовскую подготовку, на протяжении всего боя пытаясь переводить ход поединка в борцовское русло, но в то же время оказался не совсем готов противостоять противнику в стойке. Как итог — судьи не смогли увидеть в этом противостоянии победителя, определив ничейный результат.

Результаты турнира

Основной кард

Полулёгкий вес: бой Яир Родригес — Джереми Стивенс закончился без объявления результата (тычок в глаз со стороны Родригеса), 0:15, раунд 1.

Женщины, первый наилегчайший вес: Карла Эспарза победила Алексу Грассо решением большинства судей (28–28, 29–28, 29–28).

Наилегчайший вес: Брэндон Морено и Аскар Аскаров разошлись вничью раздельным решением судей (28–28, 28–29, 30–27).

Женщины, промежуточный вес, до 63,5 кг: Ирэн Алдана победила Ванессу Мело единогласным решением судей (30–26, 30–26, 30–26).

Полулёгкий вес: Стивен Питерсон победил Мартина Браво нокаутом (бэкфист), 1:31, раунд 2.