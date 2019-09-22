Смолов забил первый пенальти после злосчастного промаха на ЧМ-2018

Московский "Локомотив" обыграл "Оренбург" на выезде со счётом 3:2 голам Дмитрия Баринова и Эдера, а также реализованному пенальти Фёдора Смолова.

Московский "Локомотив" после победы в Лиге чемпионов ждал непривычно ранний матч в Оренбурге в 11:30 (мск). И состоялся он сразу после два дня на третий. Команда Юрия Сёмина даже не возвращалась в Москву, а тренировалась в Германии. Несмотря на такой сложный график "железнодорожники" провели неплохой матч в чемпионате России, забив три гола.

Счёт был открыт уже на 11-й минуте встречи. Дмитрий Баринов с классной передачи Гжегожа Крыховяка забил свой первый гол в чемпионате страны в текущем сезоне.

Затем Фёдор Смолов пошёл пробивать пенальти, который назначил судья в ворота "Оренбурга". Российский форвард не подходил к 11-метровой отметке с лета 2018 года, когда не забил пенальти в ворота сборной Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира. После этого на него обрушилось много критики, но сегодня он всем доказал, что способен их забивать.

У хозяев поля первый гол забил Филип Рогич.

За две минуты до конца основного времени вышедший на замену Эдер сделал счёт на табло 3:1. Правда, оренбуржцы не расслаблялись и уже в компенсированное арбитром время забили ещё. Как итог, 3:2 в пользу "Локо".

Теперь "Локомотив" с 20-ю очками занимает четвёртое место в турнирной таблице, а "Оренбург" занимает 14-е место. У них пока всего восемь очков.

РПЛ. 10-й тур

"Оренбург" — "Локомотив" — 2:3

Голы: Баринов 11' (0:1), Смолов 48' (0:2, пенальти), Рогич 69' (1:2), Эдер 88' (1:3), Кулишев 90+3' (2:3)