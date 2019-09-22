"Витязь" обыграл СКА и возглавил общую таблицу КХЛ

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Фото © Twitter / HC Vityaz

Гол и передача Дмитрия Кагарлицкого не спасли петербургских армейцев от поражения в матче с лидером Западной конференции — подольским "Витязем".

Подольский "Витязь" продолжил своё победное шествие в Континентальной хоккейной лиге. На этот раз "богатыри" в очередном матче регулярного чемпионата победили СКА. Игра прошла в Санкт-Петербурге и закончилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

В составе "Витязя" заброшенными шайбами отметились Александр Сёмин, Павел Чернов, Евгений Монс и Алексей Макеев.

За СКА отличились Дмитрий Кагарлицкий с Александром Барабановым.

Победная серия "богатырей" теперь составляет семь матчей. Набрав 16 очков, "Витязь" вышел на первое место в общей турнирной таблице КХЛ. Столько же очков имеет в своём активе "Автомобилист", однако подопечные Михаила Кравеца обходят екатеринбургский клуб по дополнительным показателям.

КХЛ. Регулярный чемпионат

  • СКА — "Витязь" — 2:4.
  • "Авангард" — "Куньлунь РС" — 5:2.
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