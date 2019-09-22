ЦСКА в супербитве победил "Краснодар"

Заключительный матч десятого тура чемпионата России по футболу порадовал болельщиков интригой и пятью голами. Московские армейцы в упорной борьбе победили "быков" со счётом 3:2.

Прошедшая неделя и для ЦСКА, и для "Краснодара" получилась сложной. Обе команды провалили старт Лиги Европы, крупно проиграв своим соперникам (0:5 и 1:5). И теперь они встречались в чемпионате страны друг против друга. И если по европейскому турниру к ним было много вопросов, то теперь — нет. Бились два клуба до конца.

Первый тайм остался за подопечными Виктора Гончаренко. Счёт был открыт благодаря реализованному пенальти Николы Влашича.

Затем гол забил лучший бомбардир прошлого сезона Фёдор Чалов.

А затем дубль оформил Влашич.

Однако "Краснодар" сдаваться не был намерен и уже во втором тайме дважды отличился вышедший на замену Маркус Берг.

Концовка встречи была особенно напряжённой, команды обменивались опасными моментами, но главный арбитр встречи после шести добавленных минут зафиксировал 3:2 в пользу ЦСКА.

Теперь армейцы занимают второе место в турнирной таблице с 22 очками, а "быки" опускаются на четвёртую строчу с 20 очками.

РПЛ. 10-й тур

ЦСКА — "Краснодар" — 3:2

Голы: Влашич 32' (1:0), Чалов 37' (2:0), Влашич 41' (3:0), Берг 57' (3:1), Берг 60' (3:2)