ЦСКА в супербитве победил "Краснодар"

Прошедшая неделя и для ЦСКА, и для "Краснодара" получилась сложной. Обе команды провалили старт Лиги Европы, крупно проиграв своим соперникам (0:5 и 1:5). И теперь они встречались в чемпионате страны друг против друга. И если по европейскому турниру к ним было много вопросов, то теперь — нет. Бились два клуба до конца.
Первый тайм остался за подопечными Виктора Гончаренко. Счёт был открыт благодаря реализованному пенальти Николы Влашича.
Затем гол забил лучший бомбардир прошлого сезона Фёдор Чалов.
А затем дубль оформил Влашич.
Однако "Краснодар" сдаваться не был намерен и уже во втором тайме дважды отличился вышедший на замену Маркус Берг.
Концовка встречи была особенно напряжённой, команды обменивались опасными моментами, но главный арбитр встречи после шести добавленных минут зафиксировал 3:2 в пользу ЦСКА.
Теперь армейцы занимают второе место в турнирной таблице с 22 очками, а "быки" опускаются на четвёртую строчу с 20 очками.
РПЛ. 10-й тур
ЦСКА — "Краснодар" — 3:2
Голы: Влашич 32' (1:0), Чалов 37' (2:0), Влашич 41' (3:0), Берг 57' (3:1), Берг 60' (3:2)